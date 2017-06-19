Adana'da balık tutmaya giden 2 kişi boğuldu

Olay, dün akşam saatlerinde Aksaağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karakuyu Mahallesi'nde oturan Ali Duran ve Adem Akbolat, dün öğlen ailelerine Göksu Nehri'nde balık tutacaklarını söyleyerek evden ayrıldı.

AKINTIDA BOĞULDULAR

Nehirde balık tutan 2 kişi akıntıya kapılarak boğuldu. Akşam eve gelmeyen Ali Duran'a ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ve Saimbeyli Belediyesi'ne ait ekipler tarafından yapılan aramada 2 kişinin cesedi bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından iki ceset, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.









