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Adana'da balık tutmaya giden 2 kişi boğuldu

Adana'da balık tutmak için Göksu Nehri'ne giden 29 ve 18 yaşındaki iki kişi boğuldular.

19.06.2017 - 09:54
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Olay, dün akşam saatlerinde Aksaağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi.  Karakuyu Mahallesi'nde oturan Ali Duran ve Adem Akbolat, dün öğlen ailelerine Göksu Nehri'nde balık tutacaklarını söyleyerek evden ayrıldı.

AKINTIDA BOĞULDULAR

Nehirde balık tutan 2 kişi akıntıya kapılarak boğuldu. Akşam eve gelmeyen Ali Duran'a ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ve Saimbeyli Belediyesi'ne ait ekipler tarafından yapılan aramada 2 kişinin cesedi bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından iki ceset, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da balık tutmaya giden 2 kişi boğuldu

Adana'da balık tutmaya giden 2 kişi boğuldu

Adana'da balık tutmaya giden 2 kişi boğuldu

Adana'da balık tutmaya giden 2 kişi boğuldu

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