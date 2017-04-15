taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.064
USD
3,6804
EURO
3,9081
ALTIN
152,11
PETR
55,6100

Adana'da banka soygunu girişimi

Adana'da bir kişi girdiği banka şubesinin kasasını açamayınca para alamadan kaçtı.

15.04.2017 - 05:08
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana'da banka soygunu girişimi

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi Mobilyacılar Sitesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, özel bir banka şubesinin kapısını tornavidayla açarak içeri girdi.

ALARMIN ÇALMASIYLA UZAKLAŞTILAR

Banka kasasını açamayan şüpheli, odaları dolaşarak para aradı. Alarmın çalması üzerine şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Alarm ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüsünden eşkalini belirledikleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bankadan herhangi bir şeyin çalınmadığı öğrenildi.

Adana'da banka soygunu girişimi

Adana'da banka soygunu girişimi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da az alkışladılar diye salondan atıldılar

Fransa'da az alkışladılar diye salondan atıldılar

35
Başbakan: FETÖ ile ilgili önemli bir şey tespit ettik

Başbakan: FETÖ ile ilgili önemli bir şey tespit ettik

83
FETÖ medya yapılanması davasında 12 kişi 2. kez tutuklandı

FETÖ medya yapılanması davasında 12 kişi 2. kez tutuklandı

19
Adana'da referandum pankartlarına saldırı

Adana'da referandum pankartlarına saldırı

22
Ses sanatçısı Handan Kara hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Handan Kara hayatını kaybetti

5
Sultangazi'de dur ihtarına uymayan otomobile polis ateş açtı

Sultangazi'de dur ihtarına uymayan otomobile polis ateş açtı

32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizeli vatandaşla referandum sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizeli vatandaşla referandum sohbeti

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM