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Adana'da bankaya giren bir kişi yakalandı

Adana'da bir bankaya ait binanın arşiv bölümü olarak kullanılan bölümüne giren şüpheli yakalandı.

AA | 10.03.2018 - 08:10..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir bankaya giren kişi yakalandı. Alarm çalması üzerine harekete geçen polisler, şüpheli şahsı arşiv bölümünde yakaladı. Polislerin içeri girmesiyle hırsız olmadığını sadece uyumak için içeri girdiğini söyleyen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da bankaya giren bir kişi yakalandı

UYUMAK İÇİN GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Olay yerine gelen ekipler, binada yaptıkları aramalarda üçüncü katta şüpheli bir kişiyi gördü.

Gözaltına alınarak polis aracına bindirilen M.D, hırsız olmadığını, uyumak için binaya girdiğini iddia etti.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezine götürüldü.

Adana'da bankaya giren bir kişi yakalandı

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