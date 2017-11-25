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Adana'da bar sahibi cinayetiyle ilgili karar çıktı

Tuğba Çelik'in cinayetindeki sır perdesinin ardından üvey oğlu Mazlum Oğuz çıktı. Soruşturmada 3 kişi tutuklandı.

DHA | 25.11.2017 - 10:49
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Adana'da ortağı olduğu bardan çıkıp evine gelen Tuğba Çelik, kapıdan girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çelik, hayatını kaybetti. Cinayet anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

ÜVEY OĞLU SÜREKLİ PARA İSTİYORDU

Olayın ardından, soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği polisleri, Tuğba Çelik'in eve giriş saatini bilen yakın çevresini incelemeye aldı. Ayrıca soruşturma sırasında Tuğba Çelik'in nikahsız yaşadığı eşi Nurettin Oğuz'un oğlu Mazlum Oğuz'un sürekli kendisinden para istediğini, aralarında bu yüzden devamlı kavga çıktığını da öğrendi.

Adana'da bar sahibi cinayetiyle ilgili karar çıktı

CİNAYET İÇİN AZMETTİRDİ

Bu detayları belirleyen polis, Mazlum Oğuz'un olay günü birlikte olduğu arkadaşları Hamza Işık ve Müslim Sönmez'i gözaltına aldı. Hamza Işık sorgusunda, cinayeti kendisinin işlediğini arkadaşı Mazlum Oğuz'un azmettirdiğini söyledi.

Adana'da bar sahibi cinayetiyle ilgili karar çıktı

3 KİŞİ TUTUKLANDI

O sırada Müslim Sönmez'in ise gözcülük yaptığını anlattı. Geniş güvenlik önlemleri ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da bar sahibi cinayetiyle ilgili karar çıktı


Adana'da bar sahibi cinayetiyle ilgili karar çıktı

Adana'da bar sahibi cinayetiyle ilgili karar çıktı

Adana'da bar sahibi cinayetiyle ilgili karar çıktı

Adana'da bar sahibi cinayetiyle ilgili karar çıktı

Adana'da bar sahibi cinayetiyle ilgili karar çıktı

Adana'da bar sahibi cinayetiyle ilgili karar çıktı

Adana'da bar sahibi cinayetiyle ilgili karar çıktı

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