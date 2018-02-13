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Adana'da barış teklifini kabul etmeyen eski eşini vurdu

Adana'da boşandığı eski eşiyle yeniden barışmak isteyen bir Mahmut Demirci, 'hayır' cevabını alınca dehşet saçtı.

İHA | 13.02.2018 - 22:10..
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Adana'da yaşayan Mahmut Demirci, eski eşine 'Sevgililer Günü'ne barışmış olarak girelim' teklifinde bulundu. Seyhan'da meydana gelen olayda, eski eşinin kalbine ateş eden kişi, ardından kendi kalbine ateş etti.

Adana'da barış teklifini kabul etmeyen eski eşini vurdu

ESKİ EŞİ BARIŞA YANAŞMADI

İddiaya göre yıllar önce evlenen Mahmut Demirci ile Zühal Kırlangıç (47) anlaşamayarak boşandı. Ancak Demirci bir türlü eşinin peşini bırakmadı. Demirci sürekli Kırlangıç’ı arayarak onu çok sevdiğini birleşmek istediğini söyledi. Ancak buna rağmen Kırlangıç her defasında eski eşini reddetti.

Adana'da barış teklifini kabul etmeyen eski eşini vurdu

"HAYIR" CEVABI ÜZERİNE DEHŞET SAÇTI

Bugün de Kırlangıç’ı takip ederek Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda yakalayan Demirci onun yanına gelerek barışmak istediğini kendisini çok sevdiğini söyledi. Genç kadın eski eşinin bu teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Demirci "Yarın Sevgililer Günü bugüne barışmış olarak girelim" dedi. Ancak buna rağmen kadın teklifi kabul etmeyince zanlı yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkartıp önce eski eşinin kalbine sonrada kendi kalbine sıktı.

Olayı gören vatandaşlar hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen iki ambulansla kadın ve erkek hastanelere kaldırıldı. Polis ise olayla ilgili çalışma başlattı.

Adana'da barış teklifini kabul etmeyen eski eşini vurdu

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