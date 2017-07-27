Adana'da başı kovalı hırsız tutuklandı

Adana'da polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki oto tamir atölyesinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinden bir otomobile ait iki jantın çalındığını belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iş yerindeki iki jantı alıp yakındaki binanın girişine bırakan şüphelinin, kısa süre sonra dönüp jantları tablasına yükleyerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, kamera kayıtlarındaki şüphelinin iki yıl önce başına geçirdiği kovayla hırsızlık amacıyla girdiği binadan bisiklet çalarken görüntülenen Murat Y. olduğunu belirledi.

FOTOĞRAF: Başı kovalı hırsız bisiklet çalmadan önce böyle görüntülenmişti.

TUTUKLANDI

Polisin yaptığı çalışmayla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seyhan ilçesinde iki yıl önce 2000 Evler Mahallesi'ndeki apartmandan bisiklet çalınmış, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık zanlısının yüzünü gizlemek için başına plastik kova geçirdiği belirlenmişti.

Polis ekipleri, yakaladıkları Murat Y'nin hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden izinli çıktığını ancak geri dönmediğini tespit etmişti.