Adana'da bekçilerin dikkati yangının büyümesini önledi

Seyhan'da gece yarısı öğretmenler bulvarında devriye görevinde bulunan gece bekçileri, inşaat malzemeleri satan bir iş yerinden dumanların yükseldiğini fark etti.





100 BİN TL'DEN FAZLA HASAR VAR

Gece bekçilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının bir yandaki dükkana da sıçradığını tespit etti. Çıkan yangın büyümeden kontrol altına aldı.

İş yeri sahibi Cem S. teşhir ürünlerinin bulunduğu dükkanda dahil olmak üzere 100 bin TL üzerinde maddi hasar oluştuğunu söyledi.

İlk yapılan tespitlere göre yangının elektrik kontağından çıktığını öğrenildi.



