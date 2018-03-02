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Adana'da belediye ekipleri arasında arbede

Adana Büyükşehir Belediyesi ve merkez Çukurova Belediyesi görevlileri arasında park yapılmak istenen bir alan nedeniyle yaşanan arbedeye polis müdahale etti.

AA | 02.03.2018 - 16:10..
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Çukurova Belediyesi, "Çanakkale Şehitleri" ismini verdiği park projesi kapsamında merkez Çukurova ilçesi Aşıklar Bulvarı'ndaki bir alana pankart asarak çalışma başlattı.

PANKART TARTIŞMASI

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, alanın kendilerine ait olduğu iddiasıyla burada çalışma yapılamayacağını öne sürerek pankartı indirdi.

Adana'da belediye ekipleri arasında arbede

Pankartı tekrar asan ilçe belediyesi görevlileri ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında tartışma çıktı.

Adana'da belediye ekipleri arasında arbede VİDEO

Adana'da belediye ekipleri arasında arbede

İKİ BELEDİYE EKİPLERİ İŞ MAKİNELERİ VE ÇÖP KAMYONLARIYLA OLAY YERİNE GELDİ

Tartışmanın büyümesinin ardından iki belediyenin başta zabıta olmak üzere çok sayıda çalışanı iş makineleri ve çöp kamyonlarıyla olay yerine geldi.

Adana'da belediye ekipleri arasında arbede

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ve asayiş ekibi sevk edildi. Belediye görevlileri arasında çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti. Devreye giren belediye başkanlarının talimatıyla çalışanlar olay yerinden ayrıldı.

Adana'da belediye ekipleri arasında arbede

İş makineleri ve çöp kamyonlarının oluşturduğu yoğunluk nedeniyle bölgede trafik aksadı.

Adana'da belediye ekipleri arasında arbede

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