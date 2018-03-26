Adana'da bıçaklanan genç 15 gün sonra hayatını kaybetti

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Düğünden dönen aile Düzce'de kaza yaptı

İstanbul'daki akrabalarının düğününden dönen Kuyucu ailesi ve yeğenlerinin olduğu otomobil kaza yaptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını keybederken, 4 kişi de yaralandı.