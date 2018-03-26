Adana'da bıçaklanan genç 15 gün sonra hayatını kaybetti

11 Mart Pazar günü Seyhan'da meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Sırrı Can E. ve 16 yaşındaki Mehmet Şükrü Yalçın arasında tartışma çıktı. Yan bakma yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçaklanan Yalçın, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdi.
15 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ
Tartışmanın alevlenip büyümesiyle Sırrı Can E. cebinde taşıdığı bıçağı çıkartıp, Mehmet Şükrü Yalçın’ı bacağından yaraladı. Yalçın aldığı bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsı önce özel bir hastaneye kaldırırken oradan Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Yalçın’ın haberini alan yakınları hastaneye akın ederken, Yalçın ambulanstan indirildiği sırada gözyaşına boğuldu.
Bu sırada tedavisi devam eden Mehmet Şükrü Yalçın 15 günlük yaşam savaşının ardından 26 Mart Pazartesi günü saat 01.30 civarında hayatını kaybetti.
ZANLI TUTUKLANDI
Polis ekipleri çarşı merkezini abluka altına alarak olayı gerçekleştiren Sırrı Can E.’yi fazla uzaklaşamadan yakaladı.
Şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.