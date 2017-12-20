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Adana'da bıçaklandıktan sonra kaçarak polislere sığındı

Ozan Özdemir, Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir kavşakta vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

İHA | 20.12.2017 - 05:07..
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Adana'da kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanan Ozan Özdemir, aracına binerek olay yerinden kaçtı. Yolda polisleri gören Özdemir, yardım isteyerek ölümden döndü.

Adana'da bıçaklandıktan sonra kaçarak polislere sığındı

KAÇARKEN POLİSLERE RASTLADI

Özdemir can havliyle şahıslardan kaçarak 34 FZ 9712 plakalı aracına bindi. Daha sonra kanlar içinde bir süre aracını sürdükten sonra, kavşak üzerinde maddi hasarlı kazayla ilgilenen polislere rastladı. Şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adana'da bıçaklandıktan sonra kaçarak polislere sığındı

DURUMU AĞIR

Polislerden son bir can havliyle bıçaklandığını ve zorla kaçtığını söyleyen Özdemir, daha sonra aracının içerisinde baygınlık geçirdi. Polisler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özdemir’i Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da bıçaklandıktan sonra kaçarak polislere sığındı

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