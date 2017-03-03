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Adana'da bin polisle asayiş uygulaması

Adana'da terör, narkotik ve asayiş olayların sık yaşandığı mahallelerde bin polisle uygulama yapıldı.

03.03.2017 - 04:16
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Adana'da bin polisle asayiş uygulaması

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Seyhan İlçesi'nde uyuşturucu ticareti, terör ve asayiş olaylarının yoğun olarak yaşandığı Narlıca, Denizli ve Şakirpaşa mahallelerinde uygulama yaptı. Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yönettiği uygulamada, bin polis ile mahallelere girildi.

Adana'da bin polisle asayiş uygulaması

HER YER DİDİK DİDİK ARANDI

Terörle Mücadele (TEM), Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat şubelerinden uygulamaya katılan polisler, kahvehaneler, metruk binalar, şüpheli araç ve kişiler üzerinde arama yaptı.

DEDEKTÖR KÖPEKLER DE OPERASYONA KATILDI

Detektör köpeklerin de kullanıldığı uygulamada, metruk binaların içinde molozların arasına gizlenmiş içime hazır çok sayıda rulo halinde esrar ele geçirildi. Uygulama genelinde 7'si uyuşturucu satıcılığından aranan 11 kişi gözaltına alındı.

Adana'da bin polisle asayiş uygulaması

Mahalle sakinlerini kahvehanelerde ve evlerinde ziyaret eden Adana Emniyet Müdürü Ak, suçluları temizleyeceklerinin sözünü verdi.


Adana'da bin polisle asayiş uygulaması

Adana'da bin polisle asayiş uygulaması

Adana'da bin polisle asayiş uygulaması

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