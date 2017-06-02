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Adana'da bir adam hamile eşini bıçakladı

Adana'da 25 yaşındaki Murat K., tartıştığı imam nikahlı 5 aylık hamile eşi 23 yaşındaki Suzan Y.'yi darp edip bıçakla yaraladı.

02.06.2017 - 01:00
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Adana'da bir adam hamile eşini bıçakladı

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Murat K. ile imam nikahlı, 5 aylık hamile eşi Suzan Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLADIKTAN SONRA AMBULANS ÇAĞIRDI

Tartışma büyüyünce Murat K., Suzan Y.'yi dövüp, bıçakladı, ardından da ambulans çağırdı. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Suzan Y., tedaviye alındı.

Adana'da bir adam hamile eşini bıçakladı VİDEO

POLİSE KENDİ KENDİNE OLDU DEDİ

Murak K., hastanede polise, eşinin kendi kendine zarar verdiği söyledi. Suzan Y. de imam nikahlı eşiyle aynı yönde ifade verdi. Ancak doktorların genç kadının sırtındaki yaranın bıçak yarası olduğunu belirlemesi üzerine yeniden Suzan Y.'nin ifadesine başvuruldu.

GÖZALTINA ALINDI

Suzan Y., bu kez imam nikahlı eşinin kendisini darp edip, bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine suçunu itiraf eden Murat K., gözaltına alındı.

Kadın doğum servisinde tedavisi süren Suzan Y.'nin durumum iyi olduğu, ancak bebeğinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Adana'da bir adam hamile eşini bıçakladı

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