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Adana'da bir adam otomobilinde öldürüldü

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde 27 yaşındaki Mustafa Biçer kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobilinde av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

20.11.2017 - 09:17
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Olay, gece yarısı Namık Kemal Mahallesi sulama kanalı kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, gece silah sesini duyarak dışarı çıkan vatandaşlar, 01 VAM 99 plakalı otomobilde vurulmuş bir kişiyi fark edince durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi.

Adana'da bir adam otomobilinde öldürüldü

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, isminin Mustafa Biçer olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi.

Polisin yaptığı incelemede, av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen Biçer'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor.

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