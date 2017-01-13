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Adana’da bir cafe yandı: 1 kişi dumandan etkilendi

Adana’nın Çukurova ilçesinde çıkan bir yangında, bir cafe henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

13.01.2017 - 06:29
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Çıkan yangında iş yeri sahibi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 23:45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz mahallesi Turgut Özal Bulvarında bulunan Evren Adam S.’ye ait cafe-bar’da meydana geldi.

Adana’da bir cafe yandı: 1 kişi dumandan etkilendi

İŞ YERİ SAHİBİ İÇERDEYKEN YANGIN ÇIKTI

İş yeri sahibi içerisindeyken bir anda alevler yükselmeye başladı. Kendini dışarıya atan iş yeri sahibi Evren Adam S. durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin içinden başladığı belirlenen yangına müdahale etti.

Adana’da bir cafe yandı: 1 kişi dumandan etkilendi

Yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yeri yangın sonrasında tamamen kullanılamaz hale gelirken, maddi zararın büyük olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana’da bir cafe yandı: 1 kişi dumandan etkilendi

Öte yandan, olay yerine gelen sağlık ekipleri aşırı dumana maruz kalan iş yeri sahibini Dr. Aşkım Tüfekçi hastanesine kaldırırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adana’da bir cafe yandı: 1 kişi dumandan etkilendi

Adana’da bir cafe yandı: 1 kişi dumandan etkilendi

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