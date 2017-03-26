Adana'da bir dede şalvarından asılı kaldı

Adana'da iki müstakil bina arasındaki boşluktan evine girmeye çalışırken dengesini kaybeden ve şalvarının takıldığı demirde baş aşağı asılı kalan yaşlı adam kurtarıldı.

"BENİM BAŞIMA GELEN PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEZ"

Sağlık görevlilerinin kendisini hastaneye götürme isteklerine karşı çıkan adam, gerekçesini "Ben 4 defa kaza geçirdim. Neleri gördüm. Benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmez." sözleriyle ifade etti.

BAŞ AŞAĞI HAVADA ASILI KALDI

Akraba ziyaretinden dönen Mustafa Güneştepe (83), merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4148 Sokak'taki evine giderken yanlışlıkla 4149 Sokak'a girdi.

Bunun üzerine müstakil evler arasındaki boşluktan evine girmeye çalışan yaşlı adam, iki duvar arasından geçmeye uğraşırken dengesini kaybetti ve şalvarının demire takılması sonucu baş aşağı asılı kaldı.

BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Bağırarak yardım isteyen Güneştepe'nin sesini duyan vatandaşlar, yaşlı adamı asılı kaldığı yerden indirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekipleri de Güneştepe'yi iki bina arasından çıkardı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNE DİRENDİ

Ekiplerin, sedyeye alarak sağlık kontrolünden geçirmek ve hastaneye götürmek istedikleri Güneştepe, ağrısı olmadığını belirterek, sağlık görevlerinin bu talebini reddetti.

"BENİM BAŞIMA GELEN PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEZ"

Can-Kur görevlilerinin "Tansiyonunu ölçtürmezsen içimiz rahat etmez." sözleriyle ikna etmeye çalıştığı Güneştepe, hastaneye gitmeme gerekçesini, "Bir şeyim yok. Ben her şeyi görmüş geçirmişim. Ben 4 defa kaza geçirdim. Neleri gördüm. Benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmez." sözleriyle açıkladı.

"ŞALVARIMA YAMA YAPIN"

Görevlilere, "Bana bir iyilik yapmak istiyorsanız şalvarımın yırtılan yerine yama yapın." diyen yaşlı adam, güçlükle ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirildi.