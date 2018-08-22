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Adana'da bir genç girdiği iş yerinde yakalandı

Adana'da bir iş yerine giren kişi alarmın çalması sonucu yakalandı. Su içmek için içeriye girdiğini ifade eden Ali Ş., gözaltına alındı.

AA | 22.08.2018 - 06:25..
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Adana'da alarmı çalan iş yerini kontrol eden polis ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelisi "su içmek için" girdiğini söyleyerek kendisini savundu. Şüphelinin bulunduğu yere gelen iş yeri sahibi Ali Ş'ye tepki gösterdi.

KAÇMAYA ÇALIŞTI POLİSLER YAKALADI

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir mermer atölyesinin alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, mermer atölyesinden yaya olarak kaçmaya çalışan bir kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Polis aracına bindirilen şüpheli Ali Ş, iş yerine su içmek için girdiğini, her hangi bir şey almadığını belirterek, serbest bırakılmasını istedi. Bu sırada Ali Ş, polis ekipleri tarafından Yüzüncü Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezine götürüldü.

Şüphelinin sürgülü camdan iş yeri içerisine girme anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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