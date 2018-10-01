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Adana'da bir genç sokakta yürürken bıçaklandı

Adana'da sokak ortasında bıçaklanan 27 yaşındaki genç ağır yaralandı.

İHA | 01.10.2018 - 03:16..
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Mahmut Çağlayan Ercioğlu sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kimliği belirlenemeyen kişi Ercioğlu’nu göğüsünden bıçaklayarak olay yerinden hızla kaçtı. Aldığı bıçak darbesiyle Ercioğlu kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercioğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Ercioğlunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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