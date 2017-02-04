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Adana'da bir grup genç kırmızı ışıkta dans etti

Adana’da dans tutkunu bir grup genç, insanları dansa yöneltmek için trafikte kırmızı ışık yandığı anda yola atlayarak dans etti.

04.02.2017 - 11:54
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Geçtiğimiz hafta; La Noche Dans ve Sanat Atölyesi’nde öğrenci olan bir grup genç İller Bankası Kavşağı’nda insanları dansa yöneltmek için trafik ışıkları kırmızıyı gösterdiğinde “Mek it bunx up” isimli şarkıya koreografi hazırlayıp video çekip sosyal medyaya yükledi. Video daha sonra ilgi odağı oldu.

“TOPLUMUN BASKISI DANS KÜLTÜRÜNÜ AZALTIYOR”

Videonun sosyal medyada milyonlarca kişinin izlemesinin ardından grup, amaçlarına ulaştıklarını İHA muhabirine söyledi. Grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Emre Kiriş, “Tanıtım derslerimiz oluyordu. Tanıtım derslerine girerek bu dansın olduğunu öğrendim. Çocukluğumdan beri dans etmek istiyorum ve eminim Türkiye’de de bunu isteyen birçok insan vardır. Ama toplumun yaptığı bir baskıdan dolayı Türkiye’de kimse bunu yapamıyor. Bizde böyle bir video çekerek sesimizi duyurmaya çalıştık” dedi.

Kırmızı ışıkta dans ettiler VİDEO

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