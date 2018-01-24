Adana’da kaldırımda yürüyen bir kadın yoldan çıkıp park halindeki araçlara çarpan hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KALDIRIMA ÇIKARAK DURDU
Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı Yurt Mahallesi civarında ilerleyen bir hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce sağ tarafta park halindeki araçlara çarptı ardından da kaldırıma çıkarak durabildi.
KOŞARAK KAÇTI
Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, hafif ticari aracın çarptığı ve hareket ettirdiği aracın daha sonra ise kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kadın önce soğukkanlı dururken daha sonra olay yerinden koşarak kaçtı. Bu anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Adana'da bir kadın kazadan saniyelerle kurtuldu VİDEO