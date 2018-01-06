Adana'da bir kadın öz kardeşinin parasını gasp etti

Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre İnci K.’nın (55) kardeşi Soner Y.’ye babasından 21 dönüm tarla miras kalınca iki kardeş arasında anlaşmazlık çıktı. Tarlanın satılıp parasının kendisine verilmesini veya tapusunun kendi adına yapılmasını isteyen İnci K. Soner Y.’ti tehdit etmeye başladı.

SAHTE BELGELERİ KARDEŞİNE GÖNDERDİ

Ablasının tehditlerine aldırmayan Soner Y., tarlanın kendisinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine abla İnci K. işbirliği yaptığı Murat K., (32) Cengiz K., (28) Murat Y., (42) ve Nihat Y., (45) ile sahte bir borç belgesi hazırladı. İnci K, üzerinde sahte mühür ve kaşelerin olduğu belgeyi kardeşine yolladı. Daha sonra İnci K. bu belge ile tehdit ederek Soner Y.’den 280 bin lira para aldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soner Y, belgenin üzerinde imzasının olmadığını fark edip, maliyeye gitti. Evrağın sahte olduğu, adına hiçbir borç olmadığını öğrenen Soner Y. polise giderek şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği polisleri ise, İnci K. ile birlikte 4 erkeği gözaltına aldı.

Emniyete getirilen şüpheliler, sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar adliyeye sevk edildi.