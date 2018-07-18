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Adana'da bir kişi alacağını megafonla istedi

Osman Aslan, sattığı zeytin, peynir ve yağın parasını alamadı. Aslan, M.K'nın evinin önüne giderek megafonla parasını istedi.

AA | 18.07.2018 - 06:20..
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54 yaşındaki Aslan, Yüreğir'de 13 bin lira tutarında zeytin, peynir ve yağ sattığı kişi tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. Megafonla M.K'nın evine giden Aslan, "Paramı ver" diye bağırdı.

Adana'da bir kişi alacağını megafonla istedi

13 BİN TL'LİK SATIŞ YAPTI

Anadolu Mahallesi'nde, sattığı zeytin, peynir ve yağın parasını alamadığını iddia eden 54 yaşındaki Osman Aslan, kendisini dolandırdığını öne sürdüğü M.K'nin evinin önüne geldi.

Eline megafon alan Aslan, "Benim param yenir mi? Paramı ver." diye seslendi.

Bir süre megafonla parasını isteyen Aslan, mahallelilerin tepki göstermesi üzerine evin önünden ayrıldı.

DAHA ÖNCE DE AYNI KİŞİ İLE SORUN YAŞADI

Osman Aslan, daha önce de kendisini dolandırdığını iddia ettiği M.K'nin kimlik fotoğrafını büyütüp, aracına "Hakkımı helal etmiyorum" yazılı afişle asmıştı.

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