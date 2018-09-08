Adana'da bir müteahhit pompalı tüfekle intihar etti

Saat 23:00 sularında Çukurova'da yol kenarındaki bir araç dikkat çekti. Araç sahibinin yakınları otomobilin kapısını açtığında Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. 37 yaşındaki Halil Özdemir, pompalı tüfekle intihar ettiği anlaşıldı.





KAFASINA ATEŞ ETTİ

Bunun üzerine yakınları aracın kapısını açtı. Yakınları Özdemir’in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumu hemen polis ekiplerine ihbar ettiler. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede Özdemir’in pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar ettiğini belirledi.

Olay yeri polislerinin incelemelerinin ardından Özdemir’in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAN DONDURAN ANLARI BEBEĞİYLE İZLEDİ

Olay yeri polislerinin Özdemir’in cesedinin üzerinde çalıştığı sırada, çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla olay anını görüntüledi.

Bir vatandaş ise kucağındaki bebeği ile olay yerine merakla izledi. Kucağında bebeği ile olay yerini izleyen kişi dikkat çekti.