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Adana'da bir müteahhit pompalı tüfekle intihar etti

Adana'da yaşayan ve ailesinin bir süredir haber alamadığı 37 yaşındaki Halil Özdemir, aracının içinde intihar etti.

İHA | 08.09.2018 - 00:31..
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Saat 23:00 sularında Çukurova'da yol kenarındaki bir araç dikkat çekti. Araç sahibinin yakınları otomobilin kapısını açtığında Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. 37 yaşındaki Halil Özdemir, pompalı tüfekle intihar ettiği anlaşıldı.

Adana'da bir müteahhit pompalı tüfekle intihar etti


KAFASINA ATEŞ ETTİ

Bunun üzerine yakınları aracın kapısını açtı. Yakınları Özdemir’in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumu hemen polis ekiplerine ihbar ettiler. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede Özdemir’in pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar ettiğini belirledi.

Olay yeri polislerinin incelemelerinin ardından Özdemir’in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da bir müteahhit pompalı tüfekle intihar etti

KAN DONDURAN ANLARI BEBEĞİYLE İZLEDİ

Olay yeri polislerinin Özdemir’in cesedinin üzerinde çalıştığı sırada, çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla olay anını görüntüledi.

Bir vatandaş ise kucağındaki bebeği ile olay yerine merakla izledi. Kucağında bebeği ile olay yerini izleyen kişi dikkat çekti.

Adana'da bir müteahhit pompalı tüfekle intihar etti

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