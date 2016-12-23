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Adana'da bomba hazırlayan 5 kişi yakalandı

Adana'da ağaçlık alanda gizlenmiş 31 el yapımı patlayıcıyı hazırladığı öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

AA | 23.12.2016 - 18:06
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ADANA

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 28 Kasım'da ele geçirilen 31 el yapımı patlayıcıyı hazırladığı iddia edilen 5 kişinin kimliğini tespit etti.

İKİSİ 18 YAŞINDAK KÜÇÜK

Ekipler, adreslerini belirlediği zanlılar Y.G, R.Ş. ve A.Y. ile 18 yaşından küçük B.G. ve S.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin farklı tarihlerde çok sayıda aracın kundaklanması, bir ilkokula ve yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine el yapımı patlayıcı atılması olaylarına karıştıkları öne sürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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