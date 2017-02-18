Adana'da bombacıyı evinde saklayan zanlı tutuklandı

Adana Valiliği personel otoparkında 24 Kasım 2016 tarihinde park halindeki bomba yüklü araç, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın makama gelmesine kısa bir süre kala patlatılmış, 2 sivil görevli şehit olmuş, 33 kişi ise yaralanmıştı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Olaydan 5 saat sonra, bu kez Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla saldırmak isteyen "Direj" kod isimli terörist etkisiz hale getirilmiş, araçta 3 banyo sobası içine konulmuş 150 kilo fabrikasyon bomba ele geçirilerek etkisiz hale getirilmişti.

PLANLAYICI TUTUKLANDI

Olayı, bölücü terör örgütü PKK üstlenmişti. Patlamanın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Cumhuriyet Savcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri teröristlerin yakalanması ve belirlenmesi için çalışma başlatmıştı. Polis yaptığı çalışmada, bölücü terör örgütü PKK'nın Akdeniz Metropol Kuvvetler Sorumlusu "Halo Dayı" kod isimli Eyüp Çelik'in patlamayı planladığı ve keşif yaptığını, "Dilber" kod isimli bir teröristin bomba yüklü aracı valilik personel otoparkına park edip daha sonra taksiye binerek bombayı patlattığını belirlemişti. Eyüp Çelik ise yapılan operasyon ile yakalanmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

SAKLANDIĞI EVE BASKIN YAPILDI, KARI-KOCA GÖZALTINA ALINDI

Çelik'in ifadesine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü önünde bombalı eylem yapmak isterken öldürülen "Direj" kod adlı teröristin Gülbahçesi Mahallesi'nde İhsan T.'nin dini nikahlı eşi Bedriye T. ile birlikte yaşadığı evde saklandı. Polis bu bilgi doğrultusunda eve baskın yapıp karı kocayı gözaltına aldı. Emniyete getirilerek günlerce sorgulanan zanlılardan kocanın valilikte bombalı eyleme de yardım ve yataklık yaptığı ileri sürüldü.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, KARISI SERBEST BIRAKILDI

Zanlılar emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İhsan T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi Bedriye T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.