Adana'da bombalı kadın paniği

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Mücahitler Bulvarı üzerinde kaldırımda yürüyen montlu ve çantalı bir kadından şüphelenen vatandaşlar durumu polise haber verdi.

TERS KELEPÇE TAKILDI

Genç kadın Kıyıboyu Caddesi'ne ulaştığında polis tarafından gözaltına alındı. Montundaki şişkinlik nedeniyle bomba şüphesi taşıyan kadın ters kelepçelendi.

Kadının şüpheli ifadeleri polisi daha çok kuşkuya düşürdü. Kadına üst araması yapması için kadın polis ve terörle mücadele ekipleri çağrıldı. Bu sırada kavşaktaki yollar polis tarafından kapatıldı.

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Uzun namlulu silahlı polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kadının çantasında herhangi bir olumsuz madde bulunmazken Fatma Ş. isimli bir kimlik bulundu. Kadın polis olay yerine gelerek Fatma Ş.'ye üst araması yaptı.

"1 HAFTA ÖNCE EVDEN KAÇTIM"

Fatma Ş.'nin üzerinde herhangi bir şey bulunmayınca, kelepçeleri sökülerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Genç kadının "Ben Batman'da 1 hafta önce evden kaçtım. Şimdi evime dönmek istiyorum." dediği öğrenildi.