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Adana'da bombalı kadın paniği

Adana'nın Seyhan ilçesinde montlu bir kadında bomba olabileceği ihbarı üzerine harekete geçen polis, geniş güvenlik önlemleri altında şüpheli kadını ters kelepçe ile gözaltına aldı.

İHA | 13.01.2018 - 15:46..
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Adana'nın Seyhan ilçesindeki Mücahitler Bulvarı üzerinde kaldırımda yürüyen montlu ve çantalı bir kadından şüphelenen vatandaşlar durumu polise haber verdi.

TERS KELEPÇE TAKILDI

Genç kadın Kıyıboyu Caddesi'ne ulaştığında polis tarafından gözaltına alındı. Montundaki şişkinlik nedeniyle bomba şüphesi taşıyan kadın ters kelepçelendi.

Adana'da bombalı kadın paniği

Kadının şüpheli ifadeleri polisi daha çok kuşkuya düşürdü. Kadına üst araması yapması için kadın polis ve terörle mücadele ekipleri çağrıldı. Bu sırada kavşaktaki yollar polis tarafından kapatıldı.

Adana'da bombalı kadın paniği VİDEO

Adana'da bombalı kadın paniği

Uzun namlulu silahlı polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kadının çantasında herhangi bir olumsuz madde bulunmazken Fatma Ş. isimli bir kimlik bulundu. Kadın polis olay yerine gelerek Fatma Ş.'ye üst araması yaptı.

"1 HAFTA ÖNCE EVDEN KAÇTIM"

Fatma Ş.'nin üzerinde herhangi bir şey bulunmayınca, kelepçeleri sökülerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Genç kadının "Ben Batman'da 1 hafta önce evden kaçtım. Şimdi evime dönmek istiyorum." dediği öğrenildi.

Adana'da bombalı kadın paniği

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