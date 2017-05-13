Adana'da büfede cinayet

Merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda meydana gelen olayda, bulvar üzerinde büfe işleten Seydi Özacar ile işyerine gelen kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, tabancayla Özacar'a 4 el ateş edip, beyaz bir otomobille kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Özacar, yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis inceleme yaparken, gelen Seydi Özacar'ın yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Büfenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.



















