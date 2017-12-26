taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.054
USD
3,8090
EURO
4,5225
ALTIN
156,51
PETR
65,0700

Adana’da ByLock operasyonu: 12 gözaltı

ByLock kullandığı tespit edilen, aralarında öğretmen ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 12'si yakalandı.

İHA | 26.12.2017 - 12:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana’da ByLock operasyonu: 12 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

20 OPERASYON

Kent genelindeki 20 farklı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 12’si yakalandı. Aralarında öğretmen ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

8 KİŞİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilirken, firari 8 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelin sahibi gözaltında
Adil Öksüz'ün darbe girişiminden 4 ay önce toplantılara katıldığı otelin sahibi ve müdürünün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Teröristler tarafından yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesiyle 4 terörist öldürüldü.
Silahını temizleyen asker yanlışlıkla kendini vurdu
Siirt’te, silahını temizlediği sırada yanlışlıkla kendini vurarak ağır yaralanan Mehmet Avcı'nın tedavisi devam ediyor.
Mehmetçik Kato’da üs kurdu
Teröristlere büyük zayiatların verildiği Kato Dağı operasyonuna katılan Mehmetçik hem teröristlerle, hem de ağır kış şartlarıyla mücadele ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuzlalıları paniğe sevk eden kokunun sorumlusu aranıyor

Tuzlalıları paniğe sevk eden kokunun sorumlusu aranıyor

98
Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

119
Mehmetçik kar altında uyku molasında

Mehmetçik kar altında uyku molasında

237
Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası

Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası

63
Hasan Ruhani'den Ermeni aileye Noel ziyareti

Hasan Ruhani'den Ermeni aileye Noel ziyareti

45
İBB Tuzla'daki kokunun kaynağını açıkladı

İBB Tuzla'daki kokunun kaynağını açıkladı

88
Tuzlalı vatandaşlar: Nefes alamıyoruz

Tuzlalı vatandaşlar: Nefes alamıyoruz

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM