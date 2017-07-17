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Adana'da camı kırarak hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Adana'da otomobillerin camını kırarak hırsızlık yapan 35 yaşındaki Murat A. yakalandı.

17.07.2017 - 15:38
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Adana'da kent genelinde, araç camlarının kırılıp hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polisler, merkez Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde lüks bir aracın camını kırıp içerisindeki güneş gözlüğü ve 145 lirayı çalan şüphelinin Murat A. olduğunu tespit etti.

5 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Polisler, Murat A.'yı hafta sonu bir alışveriş merkezinin otoparkında araçların içini gözetlerken yakaladı. Emniyete götürülen zanlı, daha önce de bir bisiklet çaldığını itiraf etti. 8 hırsızlık dosyasından hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu da belirlenen Murat A. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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