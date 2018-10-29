Adana'da cami önünde uyuşturucu satışına baskın

Adana'nın Seyhan ilçesinde, cami önündeki bir minibüste uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine, 13 paket satışa hazır esrar ele geçirildi.
EMNİYET KAÇAN ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE
Barbaros Mahallesi'nde bir cami önündeki minibüste uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri operasyon düzenledi.
AA'nın haberine göre; operasyonda, minibüsün bagaj kısmında satışa hazır 13 paket esrar ele geçirildi. Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.