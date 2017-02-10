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Adana'da cenaze dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde cenazeden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobil TIR ile çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

10.02.2017 - 03:50
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Adana'da cenaze dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece yarısı sıralarında Esentepe Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Hatay'ın Erzin İlçesi'ndeki bir akrabalarının cenazesine katıldıktan sonra Mersin'deki evlerine dönmek için yola çıkanların içerisinde bulunduğu 32 yaşındaki Hakan Bolat yönetimindeki 33 VZ 401 plakalı otomobil, kavşakta 50 yaşındaki Cumali Erbaş yönetimindeki 42 EKF 87 plakalı TIR ile çarpıştı.

Adana'da cenaze dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Kazada, otomobilde bulunan 54 yaşındaki Fatma Şahin ve 55 yaşındaki Ömer Şahin öldü, sürücü Bolat ile 34 yaşındaki Bozan Şahin yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çok kan kaybettiği belirtilen Bozan Şahin de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sürücü Hakan Bolat'ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza sonrası TIR sürücüsü Erbaş, polis tarafından gözaltına alındı.

Adana'da cenaze dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Adana'da cenaze dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Adana'da cenaze dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Adana'da cenaze dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı

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