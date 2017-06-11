Adana'da 'Cezaevi AVM' hizmete girdi

Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan eğitim tesisinin ön tarafında hizmete giren satış mağazası, hem adalet çalışanlarına hem de vatandaşlara yönelik alışveriş imkanı sunuyor.

YÜZLERCE ÜRÜN

Satış mağazasında meslek sahibi olmayan hükümlülerin meslek sahibi olması veya hükümlülerin var olan mesleklerinin geliştirilmesi amacıyla iş yurtları bünyesindeki ceza infaz kurumlarında üretilen gıdadan tekstile, hediyelik eşyadan mobilya ürünlerine kadar yüzlerce ürün bulunuyor.

YÖREYE ÖZGÜ YÜZLERCE ÜRÜN

Adana, Toprakkale, Niğde, Edirne, Bozkurt, Diyarbakır, Çanakkale, Elazığ, Gaziantep, Kartal, Kırıkhan, Kütahya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Erzurum, Manisa, Sinop, Osmaniye, Uşak ve Foça ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin yöreye özgü ürettiği ürünler, Türkiye'nin dört bir yanından getirtilerek vatandaşların beğenisine sunuluyor. Hükümlülerin el emeği göz nuru işledikleri 276 kalem ürünün bulunduğu satış mağazasında, deri mont ve çanta, gömlek, et ve süt ürünleri, temizlik malzemeleri, çini, ceviz, baharat, oltu taşı, hediyelik eşya, el yapımı ahşap oyma ve bakır kaplama eşyalar piyasa fiyatının altında satılıyor.

ÜRETEREK TOPLUMA YARARI HALE GELİYORLAR

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin, tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları ve meslek edinmeleri amacıyla çeşitli iş kollarında istihdam edildiklerini söyledi.

Eğitim tesisin inşaatında ve işletmesinde de meslek sahibi yapılan hükümlülerin çalıştırıldığını kaydeden Yeldan, "İşyurtları Kurumu bünyesinde en büyük mağazayı Adana'ya açtık. Buradaki tüm ürünler, Türkiye'nin dört bir yanındaki ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerimizin ürettiği ürünler. Vatandaşlarımız, yöreye özgü ürünleri bu mağazada bulabilecekler. Yapılan bu çalışmalarla hükümlülerimiz cezalarını çekerken meslek sahibi oluyor, ayrıca ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Suçla toplumun nispeten dışında kalan insanlarımız üreterek topluma yararlı hale geliyor." dedi.