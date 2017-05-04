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Adana'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalanandı

Adana'da hırsızlık ve uyuşturucu ticaretinden aranan cezaevi firarisi, polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

04.05.2017 - 06:26
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Adana'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalanandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, hırsızlık suçundan cezaevi firarisi Serkan Akbay ile satmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve temin etmek suçlarından yakalama kararıyla aranan Turan Engin'in Yenidam Mahallesi'nde saklandıklarını belirledi.

İki şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, Akbay ile Engin'i narenciye bahçesinde kovalamaca sonrasında yakaladı. Üzerlerinden kendi fotoğrafları bulunan başkalarına ait kimlikler ele geçirilen 2 zanlı, kelepçelenerek gözaltına alındı.

Adana'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalanandı

GAZETECİLERE SALDIRMAK İSTEDİ

Serkan Akbay ile Turan Engin, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Ekip otosundan indirilen şüpheliler kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilere saldırmak istedi. İki şüpheliden Turan Engin, ekip otosuna bindirilirken, "Çek de düşmanlarım yakışıklı görsün. Çek, çek" dedi.

Adana'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalanandı

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