Adana'da cezaevi firarisi yakalandı

Gökyüzünde yılın son ve en büyük görsel şöleni olarak nitelendirilen 'Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru', 13-14 Aralık gecelerinde zirveye ulaşacak.

2

Kış tatili İçin Avrupa'da gidilebilecek 10 güzel şehir

Kış tatili için Avrupa'da gidebileceğiniz en güzel 10 şehri sizin için derledik...