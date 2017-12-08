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Adana'da cezaevi firarisi yakalandı

10 ayrı gasp ve yaralama suçundan 31 yıl hapis cezası verilen, bir süre önce bulunduğu cezaevinden firar eden zanlı, Sarıçam ilçesinde yakalandı.

AA | 08.12.2017 - 09:47..
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kozan ilçesindeki açık cezaevinden firar eden hükümlü Yasin Karaca'yı (41) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, firari hükümlü Karaca'nın merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Adrese giden polis, kendilerini görüp kaçmaya başlayan Karaca'yı kovalamaca sonucu yakaladı.

Adana'da cezaevi firarisi yakalandı

10 AYRI GASP VE YARALAMA SUÇU

Hakkında 10 ayrı gasp ve yaralama suçundan 31 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu, cezasını çekmekte olduğu cezaevinden 5 ay önce firar ettiği öğrenilen zanlı, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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