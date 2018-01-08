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Adana'da çıkan yangında 4 kişi yaralandı

Adana'da 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

AA | 08.01.2018 - 05:37..
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Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binada yangın çıktı. 4 katlı evin ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Adana'da çıkan yangında 4 kişi yaralandı


Evden duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde bulunanlardan bazıları dumandan etkilenmemek için pencereye çıkarak hava almaya çalıştı.

Adana'da çıkan yangında 4 kişi yaralandı

3 KADIN DA SON ANDA KURTARILDI

Olay yerine gelen ve kapıyı kırarak eve giren ekipler, 4 kişiyi yangın yerinden çıkarttı. Dumandan etkilendiği belirtilen 4 kişi ambulanslarla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Dumandan etkilenen 3 kadın, Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yangında ise ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Adana'da çıkan yangında 4 kişi yaralandı


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