Adana'da çıkan yangında 4 kişi yaralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binada yangın çıktı. 4 katlı evin ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 4 kişi yaralandı.





Evden duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde bulunanlardan bazıları dumandan etkilenmemek için pencereye çıkarak hava almaya çalıştı.

3 KADIN DA SON ANDA KURTARILDI

Olay yerine gelen ve kapıyı kırarak eve giren ekipler, 4 kişiyi yangın yerinden çıkarttı. Dumandan etkilendiği belirtilen 4 kişi ambulanslarla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Dumandan etkilenen 3 kadın, Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yangında ise ev tamamen kullanılamaz hale geldi.



Soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.



