Adana'da cinayet

Merkez Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi'nde Abdulselam S. (19), babasıyla tartışan Bahri Parlakkan'a tüfekle ateş açtıktan sonra 01 ZT 404 plakalı hafif ticari araçla kaçtı.

Ağır yaralanan Parlakkan, çevredekiler tarafından otomobille kaldırıldığı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, zanlıyı merkez Çukurova İlçesi 80. Yıl Bulvarı'nda yakaladı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra emniyete götürüldü. Olayda kullanılan tüfek ise araçta bulundu.

Öte yandan, Bahri Parlakkan'ın, zanlının babasıyla öğlen saatlerinde tartıştığı, akşam konuşmak için yeniden buluştukları öğrenildi.

Bu sırada çıkan tartışmada Parlakkan'ın üzerindeki tabancayla ateş etmeye çalıştığı ancak silahın tutukluk yaptığı, bunun üzerine zanlının tüfekle ateş ettiği iddia edildi.