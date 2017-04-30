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Adana'da cinnet: 2 kardeşini ve eşlerini öldürdü

Ceyhan ilçesinde cinnet getiren adam, 2 kardeşin ve eşlerine tabancasıyla kurşun yağdırdı.

30.04.2017 - 12:43
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Saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Dokuztekne Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı avluda oturan kardeşleri Mustafa ve Ahmet Albayrak ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan Yusuf Albayrak, cinnet getirdi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Yusuf Albayrak, üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, kurşun yağdırdı. Mustafa ve Ahmet Albayrak kardeşler olay yerinde yaşamlarını yitiriken, evden çıkan Yusuf Albayrak, öldürdüğü kardeşlerinin eşleri Gülsüm ve Teslime Albayrak'ı da çalıştıkları tarlaya gidip vurarak öldürdü.

9 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ DE AĞIR YARALADI

Tarladaki annesinin yanında bulunan 9 yaşındaki Furkan Albayrak da açılan ateşte ağır yaralandı.

Adana'da cinnet: 2 kardeşini ve eşlerini öldürdü

İNTİHAR ETMEK İSTERKEN POLİS İKNA ETTİ, GÖZALTINA ALINDI

İşlediği cinayetler sonrası olayda kullandığı tabanca ile intihar etmek isteyen Yusuf Albayrak, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. 9 yaşındaki Furkan Albayrak'ın kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, saldırıda yaşamlarını yitiren 4 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Adana'da cinnet: 2 kardeşini ve eşlerini öldürdü


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