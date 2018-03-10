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Adana'da çoban uyudu hayvanlar şehre indi

Çobanın uyuması sonucu küçükbaş hayvan sürüsü Adana'da şehre indi. Devriye atan polisler hayvanları sahibine teslim etti.

AA | 10.03.2018 - 06:27..
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Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde çok sayıda küçükbaş hayvanın başıboş olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi gönderildi. Mahallede araştırma yapan devriye ekipleri, keçi ve koyunlardan oluşan sürüyü buldu.

Adana'da çoban uyudu hayvanlar şehre indi

HAYVANLAR SAHİBİNE VERİLDİ

Polisin durumu bildirmesi üzerine hayvanların bulunduğu yere gelen zabıta ekipleri, sürüyü boş bir araziye götürdü.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada hayvanların bir restoranın işletmecisine ait olduğunu, sürünün şehir merkezi dışında otladığı sırada çobanın uyuması üzerine kent merkezine geldiğini belirledi.

Gerekli işlemlerin ardından hayvanlar sahibine verildi.

Adana'da çoban uyudu hayvanlar şehre indi

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