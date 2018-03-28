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Adana'da çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

Kağıt ve plastik toplayıcısı 57 yaşındaki Hüseyin Sevim, 14 yaşındaki erkek çocuğu E.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 28.03.2018 - 07:19..
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İmamoğlu ilçesinde 22 Mart akşamında, Tuna Mahallesi'ndeki camiye giden vatandaşlar, cami yakınlarındaki boş alanda Hüseyin Sevim'i, E.G.'ye cinsel istismarda bulunurken yakaladı. Çevredekiler tarafından çağrılan polisler, Hüseyin Sevim'i gözaltına aldı.

Adana'da çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

PARA VEREREK İSTİSMARDA BULUNMUŞ

İfadesi alınan E.G. ise Hüseyin Sevim'in daha önce de para vererek kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. İstismar mağduru çocuğun okula gitmediği, zaman zaman Hüseyin Sevim ile atık malzeme topladığı öğrenildi.

ZANLI CEZAEVİNDE

Mağdur çocuk koruma altına alınırken, istismar şüphelisi Hüseyin Sevim, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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