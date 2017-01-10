Adana'da çocuk kaçırma olayı

Çocuğu neden kaçırdığını sorulan şüpheli, "Kaçırma yok uydurmayın, gezdiriyordum" cevabını verdi.

ÖNCE AİLESİNDEN BORÇ PARA İSTEDİ

Süleyman D, kız kardeşi Süday D'nin çocuklarına baktığı İ.U. ve M.U. çiftinden borç para istedi. Olumsuz yanıt alan Süleyman D, ailenin 10 yaşındaki oğlu K.U'yu okula gitmek için evden çıktığı sırada kaçırdı.

Süleyman D, ardından da bir firmada yönetici olan İ.U. ile bankada memur olan M.U'yu arayarak aileden 150 bin lira fidye istedi.

ÇOCUĞU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Çocuğu öldürmekle tehdit ettiği ileri sürülen Süleyman D, aileden vereceği adrese 150 bin lira getirmesini istedi.

İ.U. ve M.U'nun şikayetçi olması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro amirliğinde görev yapan polislerden özel bir ekip oluşturuldu.

Ekipler, son olarak merkez Sarıçam ilçesi Bayramlı Hacılı Mahallesi'nde görüldüğü tespit edilen Süleyman D'yi yakalamak için harekete geçti. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan otomobildeki Süleyman D. gözaltına alındı.

Otomobilde bulunan 10 yaşındaki K.U. ise Adana Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirildi.

"KAÇIRMADIM, GEZDİRİYORDUM"

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen şüpheli Süleyman D, basın mensuplarının çocuk için ne kadar fidye istedin sorusuna "Bir trilyon istedim." şeklinde cevap verdi. Şüpheli, çocuğu niye kaçırdığını soran basın mensuplarına ise, "Kaçırma yok uydurmayın, gezdiriyordum." dedi.

Şüpheli Süleyman D, ifadesi alınmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.