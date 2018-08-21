Adana'da çocukların kavgasına büyükler de karıştı

Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde iddiaya göre, sokakta oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Kavgaya çocukların anne ve babaları ile yakınları da karıştı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kısa sürede büyüyen olay sırasında taraflar birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, kalabalığa biber gazı sıkarak müdahale etti. Kavganın büyümesi üzerine ekipler havaya ateş açtı.

Bunun üzerine kalabalık dağıldı. Ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.