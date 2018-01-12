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Adana'da Conolara 100 polisle operasyon

Uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla Cono Aşireti üyelerine yönelik operasyonda, çoğunluğu kadın 50 kişi gözaltına alındı.

DHA | 12.01.2018 - 08:56..
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Kent genelinde uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karıştıkları öne sürülen Cono Aşireti mensuplarının evlerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi.

Adana'da Conolara 100 polisle operasyon

Özel Harekat, TEM, KOM, Narkotik ve Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı 1000 polisin katıldığı operasyona, helikopter ve drone ile havadan destek verildi.

Adana'da Conolara 100 polisle operasyon

Evlere, demir kapıları, koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Özel eğitimli detektör köpklerle evlerde arama yapan ekipler, çoğunluğu kadın 50 kişiyi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Adana'da Conolara 100 polisle operasyon

ÇOCUKLARIYLA GELDİLER

Gözaltına alınan kadınlardan bazılarının hamile olduğu ve bazılarının ise kucaklarında çocuklarıyla sağlık kontrolüne getirildiği görüldü.

Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına hakaretler eden şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da Conolara 100 polisle operasyon

Adana'da Conolara 100 polisle operasyon

Adana'da Conolara 100 polisle operasyon

Adana'da Conolara 100 polisle operasyon

Adana'da Conolara 100 polisle operasyon

Adana'da Conolara 100 polisle operasyon

Adana'da Conolara 100 polisle operasyon

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