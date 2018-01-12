Adana'da Conolara 100 polisle operasyon

1 Bakan Fakıbaba'dan canlı yayında açıklamalar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

2 Raflarda yerin alan kitaplar Kitap raflarında yerini alan kitaplar, okuyucularla tanışmayı bekliyor.

3 Raflarda yerin alan kitaplar Kitap raflarında yerini alan kitaplar, okuyucularla tanışmayı bekliyor.

4 FETÖ okullarında görevli 70 öğretmen hakkında gözaltı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK ile kapatılan FETÖ'nün okullarında görev yapan 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

5 İtirafçı astsubayın ifadesi Emniyete gidip FETÖ ile bağlandığı olduğunu söyleyerek itirafçı olan astsubay M.A. ifadesinde, "Uçuş tazminatlarını himmet parası olarak alıyorlardı. Biz de uçuş yapmak istemiyorduk." dedi.

6 Saç boyalarıyla ilgili korkutan araştırma Saçlarını yılda yaklaşık 12 defa boyayan kadınlar boyamayanlara göre daha fazla kanser riski taşıyor.