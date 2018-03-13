Adana'da Conoların 'omuz attın' kavgası: 1 ölü

Yüreğir ilçesinde 11 Mart tarihinde sık sık adı olaylarla anılan Cono Aşireti'nden 2 kişi arasında kavga çıktı.
İddiaya göre, sokakta yolda yürüdükleri sırada aşiret mensupları Doğan Taşkıran ile Bedirhan Taşkömür çarpıştı. İkili, omuz atma gerekçesiyle tartışmaya başladı.
OMUZ ATMASINA SİNİRLENİP EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI
Taşkıran, kendisine omuz attığını söylediği Taşkömür'e evden aldığı ekmek bıçağıyla saldırdı.
Başından, sırtından ve çeşitli yerlerinden yaralanan Töşkömür kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı ise olay yerinden kaçtı.
Taşkömür, yakınları tarafından kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Taşkömür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
ZANLI TUTUKLANDI
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlıyı kısa sürede yakalandı. Hayatını kaybeden Bedirhan Taşkömür'ün kendine omuz attığını ve kavganın bu yüzden çıktığını ileri süren Taşkıran tutuklandı.