Adana'da Conoların 'omuz attın' kavgası: 1 ölü

1 Fotoğraflarla anneliği tasvir eden sanatçı Sanatçı Sujata Setia, anne olduktan sonra fotoğraf makinesini eline aldı ve anneliği tasvir ettiği "Annelik Projesi"ni hayata geçirdi...

2 Iğdır'daki sınır kapısında operasyon: 40 gözaltı Türkiye-Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Kapısı'nda düzenlenen rüşvet, hayali ihracat ve evrakta sahtecilik operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı.

3 Courchevel'de ucuza kayak tatili Amerikalıların Aspen'i varsa Fransızların Courchevel'i var. Dünyanın en pahalı, en lüks kayak merkezinde kaymanın en hesaplı yolunu sizler için yazdım.

4 Kümes hayvancılığı üretimi azaldı Türkiye'nin yumurta üretimi ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalışla 1,7 milyar adet oldu.

5 Hatice Şendil 10 ayda 20 kilo verdi 10 ay önce doğum yapan Hatice Şendil, eski formuna kavuştu.

6 Ankara'da otopark ücreti 1 lira Ankara’da Büyükşehir Belediyesine ait otoparkların gün boyu 1 lira olması ile ilgili karar, Belediye Meclisinde kabul edildi.