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Adana'da çöplerin arasında bebek bulundu

Adana’da yeni doğmuş bir erkek bebek, çöp atılan yerde çıplak halde kağıt üzerine bırakılmış olarak bulunan bebek, mahalleliyi ağlattı.

İHA | 26.03.2018 - 09:31..
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Adana'nın Seyhan ilçesi, Mestanzade Mahallesi'nde sokakta oyun oynayan çocuk bir ev ile bahçe arasında kalan ve çöplerin atıldığı yerden ses geldiğini fark etti. Çocuk, önce sesin kedi sesi olduğunu zannetti ancak daha sonra bebek ağlaması duyunca hemen sesin geldiği yere gitti.

Adana'da çöplerin arasında bebek bulundu

ÇÖPLERİN ARASINA ÇIRILÇIPLAK TERKEDİLDİ

Küçük çocuk, çöplerin arasında kağıt üzerinde çıplak bir erkek bebek olduğunu görünce hemen mahalledeki kadınlara haber verdi. Olay yerine gelen Şefika Tanırgan, bebeği alıp Hanım Yalyanç’ın evine götürdü. Yalyanç çıplak olan bebeği hemen giydirdi.

Adana'da çöplerin arasında bebek bulundu ViDEO

MAHALLE SAKİNİ: O ÇOCUĞUN KADERİNE AĞLIYORUM

Mahalleli hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada, bebeğin sokağa çıplak halde atıldığını öğrenen mahalle sakinleri Yalyanç’ın evine geldi. Mahalle sakinlerinden birisi gazetecinin neden ağlıyorsunuz sorusuna "Bir lokma çocuk, dünyadan haberi, bu kadar vicdansızlık olur mu? O çocuğun kaderine ağlıyorum. Geleceği ne olacak..." diyerek hıçkırıklara boğuldu.

Adana'da çöplerin arasında bebek bulundu

Hanım Yalyanç ise bebeğin erkek olduğunu, göbek bağının bile kesilmediğini, görgü şahitlerinin peçeli bir kadının bıraktığını söylediğini kaydetti.

ADI 'UMUT' OLDU

Polis bebeği mahalleliden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan bebek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Polis bebeğe "Umut" adını koydu. Bebek daha sonra ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Bebek sağlık kontrolünden sonra Sevgi Evlerine yerleştirilecek. Polis ise çevrede bebeği getirip atan kadını bulmaya çalışıyor.

Adana'da çöplerin arasında bebek bulundu

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