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Adana'da DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da DAEŞ'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi yakalandı.

27.01.2017 - 09:13
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adana ışid

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINANLAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Kentte sabah erken saatlerde Kiremithane, 19 Mayıs ve bazı mahallelerde belirlenen adreslere özel harekat polisleri ve zırhlı araçların katılımıyla düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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