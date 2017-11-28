Adana'da damat kayinbiraderlerine kurşun yağdırdı

İddiaya göre, Maşallah K., babası ve kardeşleriyle birlikte geçimsizlik yaşadığı eşi Pınar K.'nın kardeşlerinin yanına gitti. İki grup arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüşünce belindeki tabancasını çıkartan Maşallah K., kayınbiraderlerine ateş edip, babası ve kardeşleriyle birlikte olay yerinden kaçtı. Olayda Yasin Durdu öldü, Fatih Durdu ise yaralandı.

BABASI VE 2 KARDEŞİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla zanlıları yakalamak için operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Maşallah K., babası ve iki kardeşi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.