Adana'da dayakçı sınıf öğretmeni gözaltında

Şanlıurfa'da yaşayan bir aile, kızlarını istemeye gelen damadın ailesinden 44 bin lira başlık parası aldıktan sonra ortadan kayboldu.

Şi Cinping, Çin'de kendi dönemini ilan etti

Devlet, terörist annesi Nuray Erçağan'a 1 günlük gözaltı bedeli olarak 25.77 TL maddi, 200 TL de manevi tazminat ödeyecek.

Kayseri'de, işçi taşıyan iki servisin çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Rusya'da 'kilise nikahı' yasa tasarısı

Ruslar, kilisede yapılan nikahın resmileşmesi için yapılan teklifi değerlendirmeye aldı.