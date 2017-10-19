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Adana'da dayakçı sınıf öğretmeni gözaltında

Kentte öğrencisini sınıfta darp ettiği öne sürülen ilkokul öğretmeni gözaltına alındı.

19.10.2017 - 11:40
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Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa İlkokulunda birinci sınıf öğretmeni H.A'nın, tahtada çalıştırma yaptırırken "d" harfini yazmakta zorlanan 7 yaşındaki öğrenciye bağırdığı, ittiği ve öğrencinin ensesine tokat attığına dair çekilen görüntülerin bazı basın organlarında yer alması üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldı.

ÇOCUĞA KARŞI KASTEN YARALAMA SUÇU

Milli Eğitim Müdürlüğünce açığa alınan şüpheli öğretmen H.A, "çocuğa karşı kasten yaralama" suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.

SORGUDA

Öğretmenin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

D harfini çizemeyen öğrenciye dayak atan öğretmen VİDEO

Adana'da dayakçı sınıf öğretmeni gözaltında

Adana'da dayakçı sınıf öğretmeni gözaltında

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