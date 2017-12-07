taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.304
USD
3,8532
EURO
4,5510
ALTIN
156,53
PETR
61,4700

Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

DHA | 07.12.2017 - 07:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu, örgüte militan ve mühimmat temin ettiği öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

SURİYE UYRUKLU 12 KİŞİYE GÖZALTI

Özel Harekat, Asayiş ve Narkotik şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda Suriye uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

İlginizi Çekebilir
Bin kutu kaçak doğum kontrol hapı kargoda yakalandı
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir kargo firmasının deposuna yaptığı operasyonda hamilelik sonlandırıcı haplar, güneş gözlükleri, parfümler ele geçirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 yaşındaki mahkûmu affetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 85 yaşındaki hükümlü Celal Topkara'nın kalan cezasını sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali nedeniyle kaldırılmasına karar verdi.
6 ilde eğitime kar engeli
Kars, Bitlis, Nevşehir, Bingöl, Van ve Ağrı'nın belli bölgelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
ABD yönetiminin aldığı Kudüs kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ile bir telefon görüşmesi yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

82
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

83
Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

136
Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

96
İsveç: Özel statüden yanayız

İsveç: Özel statüden yanayız

23
İstanbul'da ABD'ye Kudüs tepkisi

İstanbul'da ABD'ye Kudüs tepkisi

63
BM'den Trump'a Kudüs cevabı

BM'den Trump'a Kudüs cevabı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM