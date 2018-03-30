taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.845
USD
3,9439
EURO
4,8604
ALTIN
168,12
PETR
69,4400

Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Adana emniyetinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

İHA | 30.03.2018 - 07:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Terör örgütü DEAŞ'a eleman desteği verdiği gerekçesiyle Adana'da 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheli 5 kişi emniyete götürüldü.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİP EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Adana emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda örgüt adına faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerine eleman desteği sağladığı ileri sürülen 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
FETÖ sanığı eski Tuğgeneral Sağır'a 12 yıl hapis
Darbe girişiminin ardından tutuklanan Sivas eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır'a silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.
Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 ölü
Iğdır'da yabancı uyruklu göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı. 17 kişinin hayatını kaybettiği ve 36 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Selçuk Üniversitesi mühendislik öğrencileri roket yaptı
Selçuk Üniversitesi öğrencileri yerli roket yaptı. 3 bin feet yüksekliğe ulaşabilen geliştirilmiş roket Tuğra-11'in ardından hedef Tuğra-20 olarak belirlendi.
Yerli ve milli sanayi toplantısında 29 proje konuşuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda 29 proje değerlendirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası

Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası

61
YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

141
Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 ölü

Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 ölü

28
Tesla 123 bin aracını geri çağırdı

Tesla 123 bin aracını geri çağırdı

14
ABD'de halk veri sızıntılarından korkuyor

ABD'de halk veri sızıntılarından korkuyor

19
Trump: Meksika sınırına örülen duvardan gurur duyuyorum

Trump: Meksika sınırına örülen duvardan gurur duyuyorum

13
Beyoğlu'nda çatışma: 1 kişi ağır yaralı

Beyoğlu'nda çatışma: 1 kişi ağır yaralı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM