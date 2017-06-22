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Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik helikopter destekli operasyonda aynı evde 7 kişi yakalandı

22.06.2017 - 07:28
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

Özel harekat ve bomba imha uzmanı ekiplerinin yanı sıra polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda polisler, şüphelilerin bulunduğu evin çevresinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı itfaiye ve ambulans ekipleri de bölgede hazır bekletildi.

CANLI BOMBA ŞÜPHESİ

Aralarında "canlı bomba" olabileceğinden de şüphelenilen zanlıların bulunduğu eve baskın düzenleyen emniyet güçleri, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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