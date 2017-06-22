Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İdil Fırat, Alem dergisi için Lara Sayılgan’ın objektifi karşısına geçti.

Bakan Işık askerlerle iftar yaptı

Avcılar Belediyesi'nden hak ettiği paraları alamayan işçiler, 'Adalet' nöbeti tutmaya başladı.

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Bitlis'te trafik kazası: 3 ölü 8 yaralı

Kaza sonrası olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Hayatını kaybedenlerin yakınları ise büyük bir acı yaşadı.