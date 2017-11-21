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Adana'da DEAŞ şüphesiyle gözaltına alınan 12 kişi serbest

Adana'da DEAŞ'A yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 15 şüpheliden gözaltına alındı. 12'si serbest, 1'i tutuklu.

21.11.2017 - 07:17
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerinin, 10 Kasım'da DEAŞ'e yönelik operasyonda gözaltına aldığı zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

2'Sİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA 14 KİŞİ SERBEST, 1 TUTUKLU

Biri Iraklı, 14'ü Suriyeli 15 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 12 şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 3 zanlı "tutuklama" talebiyle mahkemeye sevk edildi.

3 zanlıdan Suriyeli S.İ. tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 12 Suriyelinin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

10 KASIM'DA BİREYSEL EYLEM ŞÜPHESİ

Zanlıların, DEAŞ ile bağlantılı oldukları, 10 Kasım'da bireysel eylem yapabilecekleri iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.

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