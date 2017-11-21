Adana'da DEAŞ şüphesiyle gözaltına alınan 12 kişi serbest

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerinin, 10 Kasım'da DEAŞ'e yönelik operasyonda gözaltına aldığı zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
2'Sİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA 14 KİŞİ SERBEST, 1 TUTUKLU
Biri Iraklı, 14'ü Suriyeli 15 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 12 şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 3 zanlı "tutuklama" talebiyle mahkemeye sevk edildi.
3 zanlıdan Suriyeli S.İ. tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 12 Suriyelinin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.
10 KASIM'DA BİREYSEL EYLEM ŞÜPHESİ
Zanlıların, DEAŞ ile bağlantılı oldukları, 10 Kasım'da bireysel eylem yapabilecekleri iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.